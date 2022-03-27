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Giriş Tarihi: 27.3.2022

TIR’la geldiler, polisi görünce kaçtılar

TIR’la geldiler, polisi görünce kaçtılar
İstanbul Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili bir evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Haraççı Mahallesi'nde oturan sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. TIR'daki yaklaşık 100 göçmen ile evde bulunan diğer göçmenler ekipleri görünce sağa sola kaçışmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Diğer göçmenleri bulmak için çalışmalar sürüyor.

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TIR’la geldiler, polisi görünce kaçtılar
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