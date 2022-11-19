Haberler Yaşam Haberleri Tırnak Kesmek Abdesti Bozar Mı? Tırnak Kesilince Abdest Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:16 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:16

Tırnak Kesmek Abdesti Bozar Mı? Tırnak Kesilince Abdest Bozulur Mu?

Kişisel bakım için temizlik olmazsa olmazdır, ancak bazıları tırnak kesmek abdesti bozar mı diye merak eder. Uzmanlar, bakteri barındırdığı için tırnakların düzenli olarak kesilmesini tavsiye eder. Fakat, Müslümanlar doğru zaman konusunda şüpheye düşer ve tırnak kesmek abdest bozar mı sorusuna yanıt almak ister. Abdestli iken tırnak kesmek mekruh mu diye düşünenler vardır. Abdest aldıktan sonra tırnak kesilmeli midir?

Tırnak Kesmek Abdesti Bozar Mı? Tırnak Kesilince Abdest Bozulur Mu?

Temizlik, İslam dini için önemli bir kavramdır ve bu yüzden Müslümanlar tırnak kesmek abdesti bozar mı diye sorabilir. Hem sağlık hem de dini açıdan uzun tırnaklı olmak iyi değildir. Tırnak araları kir tuttuğu için abdestin kabul olmasına bile engel teşkil edebilir. Bu nedenle, birçok kişi tarafından tırnak kesmek abdest bozar mı sorusuna cevap aranır. Abdestli iken tırnak kesmek mekruh mu sorusu, en çok merak edilen hususlardan biridir. Peki abdestli bir halde tırnak kesilebilir mi?

Tırnak Kesmek Abdesti Bozar mı?

Tırnaklarınızı keserek ve temizleyerek bakım yapmak, sağlıklı ve temiz olmak için tüm Müslümanların uyması gereken bir uygulamadır. Düzenli olarak tırnak kesmek, aralarına kir nüfuz etmesini önler. İslam, saflık ve temizlik dinidir. Bu yüzden temizliği, ibadetin geçerliliği için zorunlu şartlardan biri kılmıştır. Fakat, İslam aynı zamanda kolaylık dinidir ve Müslümanların hayatlarını zora sokmaya karşıdır. İstincadan (mahrem yıkamadan) sonra elleri ve parmakları temizlemek şarttır. Uzun tırnaklar ise bu bakımdan sakıncalıdır. Çünkü, temizlenmeleri biraz daha zordur. Bu açıdan bakıldığında, abdest konusunda tereddüt yaşamamak için kesinlikle kısa tutulmalıdır. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaya göre ise abdestli iken tırnak kesmenin hiçbir sakıncası yoktur ve abdesti kaçıran unsurlardan biri değildir.

Gusül Abdestinden Önce Tırnak Kesilir mi?

Abdest, ibadet etmek için yapılması zorunlu olan temizliğe verilen addır. Bir kimsenin gusül abdesti yoksa, abdest alması da imkansızdır. Bazı durumlar ise boy abdesti için engel teşkil eder. Cünüp iken aşağıdakileri yapmak dinen yasaktır. Bunlar:

Saç kestirmek

Tıraş olmak

Tırnak kesmek

Koltuk altı ve etek tıraşı yapmak

Kan aldırmak

Yukarıdaki tüm işlemler ile birlikte vücuttan bir parça ayrılmış olur. Bu durum, gusül için son derece sakıncalı ve mekruhtur. Bunlar, boy abdesti aldıktan ve cünüplükten kurtulduktan sonra yapılmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!
SON DAKİKA | Taksim saldırısının kilit ismi için flaş gelişme! Patlama olmadan kaçışı başladı
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YAYINDA 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 17 - 28 Kasım 2022 güncel kura takvimi
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
Yalı Çapkını 9. bölüm izle full HD! 18 Kasım 2022 YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor? Star TV ile YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Tırnak Kesmek Abdesti Bozar Mı? Tırnak Kesilince Abdest Bozulur Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA