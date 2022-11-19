Tırnak Kesmek Abdesti Bozar Mı? Tırnak Kesilince Abdest Bozulur Mu?

Temizlik, İslam dini için önemli bir kavramdır ve bu yüzden Müslümanlar tırnak kesmek abdesti bozar mı diye sorabilir. Hem sağlık hem de dini açıdan uzun tırnaklı olmak iyi değildir. Tırnak araları kir tuttuğu için abdestin kabul olmasına bile engel teşkil edebilir. Bu nedenle, birçok kişi tarafından tırnak kesmek abdest bozar mı sorusuna cevap aranır. Abdestli iken tırnak kesmek mekruh mu sorusu, en çok merak edilen hususlardan biridir. Peki abdestli bir halde tırnak kesilebilir mi?

Tırnak Kesmek Abdesti Bozar mı?

Tırnaklarınızı keserek ve temizleyerek bakım yapmak, sağlıklı ve temiz olmak için tüm Müslümanların uyması gereken bir uygulamadır. Düzenli olarak tırnak kesmek, aralarına kir nüfuz etmesini önler. İslam, saflık ve temizlik dinidir. Bu yüzden temizliği, ibadetin geçerliliği için zorunlu şartlardan biri kılmıştır. Fakat, İslam aynı zamanda kolaylık dinidir ve Müslümanların hayatlarını zora sokmaya karşıdır. İstincadan (mahrem yıkamadan) sonra elleri ve parmakları temizlemek şarttır. Uzun tırnaklar ise bu bakımdan sakıncalıdır. Çünkü, temizlenmeleri biraz daha zordur. Bu açıdan bakıldığında, abdest konusunda tereddüt yaşamamak için kesinlikle kısa tutulmalıdır. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaya göre ise abdestli iken tırnak kesmenin hiçbir sakıncası yoktur ve abdesti kaçıran unsurlardan biri değildir.

Gusül Abdestinden Önce Tırnak Kesilir mi?

Abdest, ibadet etmek için yapılması zorunlu olan temizliğe verilen addır. Bir kimsenin gusül abdesti yoksa, abdest alması da imkansızdır. Bazı durumlar ise boy abdesti için engel teşkil eder. Cünüp iken aşağıdakileri yapmak dinen yasaktır. Bunlar:

Saç kestirmek

Tıraş olmak

Tırnak kesmek

Koltuk altı ve etek tıraşı yapmak

Kan aldırmak

Yukarıdaki tüm işlemler ile birlikte vücuttan bir parça ayrılmış olur. Bu durum, gusül için son derece sakıncalı ve mekruhtur. Bunlar, boy abdesti aldıktan ve cünüplükten kurtulduktan sonra yapılmalıdır.