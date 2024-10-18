Tırnakçı Berivan yakayı ele verdi

İstanbul'da Küçükçekmece'den Tuzla'ya kadar girdiği birçok kuyumcuda müşteri gibi davranıp el çabukluğu ile ziynet eşyası çalan Derya A. (24) ile Berivan K.(22) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Derya A.'nın poliste daha önceden 22 suç kaydı bulunduğu, iki ayrı mahkeme tarafından arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Berivan K.'nin ise poliste daha önceden 30 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.