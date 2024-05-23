TİS görüşmelerinde kriz ve eylem: Büyükşehir masaya oturmuyor!

Kültürpark'ta hizmet veren Büyükşehir Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Tüm Bel Sen, belediye yönetimini TİS masasına davet edip bu güne kadar hesaplara yatırılmayan Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin ödenmesini talep etti.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi, basın açıklamasında 1 Ocak–31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan üç aylık toplu iş sözleşmesinin 23 Ocak 2024 tarihinde imzalandığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim sonrasında ise sendikanın 1 Nisan–31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi taslağını hazırlayarak belediye yönetimine sunduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile 2 Mayıs 2024 tarihinde yapılan görüşmede toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılmasını, ayrıca kazanılmış hak olan altı adet ikramiye arasında yer alan Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin ivedilikle ödenmesini talep ettiklerini belirten sendika: "Ardından 7 Mayıs 2024 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamış, ancak alışılanın aksine işveren heyetinin başkanlığında bulunması beklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı'nın bulunmadığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerini temsil etmesi beklenen Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları da yer almamıştır. Yani sendika heyetimizin karşısında inisiyatif alarak, taslak maddeleri hakkında görüş ve hüküm bildirme yetkisine sahip bir işveren heyeti yer almamış olup, ikramiyelerin ödenmesi talebimize ilişkin de henüz bir cevap verilmemiştir. Son günlerde ise Bayraklı Belediyesi'nde kamu emekçileri ve işçilere yönelik yaşatılan hak gaspları sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU'da çalışan kamu emekçilerinin elde etmiş oldukları kazanımlara ilişkin hak gaspları olacağı yönünde bir takım haber ve söylentiler emekçileri huzursuz etmektedir." Diye konuştu.

SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ

Bayraklı ve Karşıyaka Belediyeleri başta olmak üzere emekçilerin aylık ücretlerinin geciktirilerek parça parça ödenmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre eksik olarak ödenmesinin emekçilere yönelik kabul edilemez bir hak gaspı olduğunu ifade eden sendika: "Seçimler sona erdiğinden bu yana mazbata alan hemen her belediye başkanı, başkanlık koltuğunu kendi partisinin başkanından devralanlar bile belediye bütçelerinin batık olduğunu, kasanın boş olduğunu söyleyerek, belediye emekçilerine ekonomiyi düzeltene kadar mali disiplin uygulanması çağrısında bulunuyor. Sendikamız toplu sözleşme hakkını mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazanmış olup, toplu sözleşme hakkımıza yönelik hukuki olmayan düzenlemeleri, sınırlamaları ve başta Sayıştay olmak üzere uygulanan baskıları her dönemde bertaraf etmiştir." Dedi.

TİS GÖRÜŞMESİ BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI

"Sebebi olmadığımız suni bütçe krizlerinin bedelini ödemeyeceğiz!" diyen sendika: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan 6 bin 100'ü aşan sayıda belediye emekçisinin talepleri ve iradesi ile hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağına yönelik görüşmeler ciddiyet ile bir an evvel başlamalı ve emekçilerin haklı talepleri hızla karşılanmalıdır." Dedi.

EMEKTEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANMAKTAN KAÇINMAYACAĞIZ

Doğumdan ölüme kentin tüm hizmetlerini üretenlerin belediye emekçileri olduğuna dikkat çeken sendika yönetimi: "Belediye emekçileri haklarını alabilmek adına emekten, hizmetten gelen gücünü kullanmaktan bir an bile kaçınmayacaktır.

Belediye yönetimini ve belediye başkanımız Cemil Tugay'ı emekçilerin taleplerini hızla karşılamaya ve toplu sözleşme görüşmelerini hızla sonuçlandırmaya davet ediyoruz!" dendi.