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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Tiyatro oyuncusuna tacize 19 yıl hapis

Tiyatro oyuncusuna tacize 19 yıl hapis
İstanbul Sancaktepe'de geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan T. (28), Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından konuşan A.Ç. "Kadınlar korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" dedi.

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Tiyatro oyuncusuna tacize 19 yıl hapis
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