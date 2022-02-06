Tiyatro oyuncusuna tacize 19 yıl hapis

İstanbulSancaktepe'de geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan T. (28), Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından konuşan A.Ç. "Kadınlar korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" dedi.