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Giriş Tarihi: 14.5.2023 06:31 Son Güncelleme: 14.5.2023 07:00

Tiyatrocunun olaylı gecesi

Tiyatro oyuncusu Evren Ercan (42), polis çevirmesine takılınca aracını hareket ettirerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Başarılı olamayan Ercan, bu kez kendisine para cezası kesen polis memuruna aracın kapısıyla vurmaya başladı. Karakola götürülerek ifadesi alınan oyuncu, 'Zorluk çıkartmadım. İftiraya maruz kaldım' diyerek kendini savundu.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Tiyatrocunun olaylı gecesi

Tiyatro oyuncusu Evren Ercan (42), 25 Ekim günü akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta aracıyla ilerliyordu. Genç oyuncu, Saray Caddesi üzerinde polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Memurların rutin kontrolü için ehliyet istediği Ercan, iddiaya göre polislerin sorgu yaptığı esnada aracını çalıştırarak çevirmeden kaçmak istedi. Aracıyla sağa sola doğru hamle yapan oyuncuya, Polis memuru önünü keserek engel olmaya çalıştı. Telsiz yardımıyla yardım isteyen polis memuruna başka bir görevli ekip yardıma gelince ünlü oyuncu olay yerinden kaçmayı başaramadı.

ARACIN KAPISIYLA VURDU
Polis memuru kaçmasına engel olduğu Evren Ercan'a idari para cezası kesince yine iddiaya göre Ercan, aracın kapısını açarak defalarca polis memuruna vurdu ve 'Sizin yeriniz burası değil, siz polis terörü uyguluyorsunuz' diyerek hakaret etmeye başladı. Olayla ilgili tutulan tutanak sorası karakola götürülen ünlü oyuncunun ifadesi alındı.

İFTİRAYA MARUZ KALIYORUM
Ercan, polis memurunun çevirmesi sonrası olay yerinde bulunan bir kadına bağırdığını ifade ederek, "Bir kadına neden bağırıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. 'Kadının sonu karakolda bitti' sen de karakolluk olacaksın' dedi. Ben zorluk çıkartmadan ehliyetimi verdim. Buna rağmen bana, 'Sen gününü göreceksin' tarzında söylemlerde bulundu. İstediğinde ehliyetimi verdim. Kimseye zorluk çıkarmadım. İftiraya maruz kalıyorum" diyerek kendisini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tiyatrocunun olaylı gecesi
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