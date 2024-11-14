TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’dan TÜRKTOB’a ziyaret

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Gençer ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun'un da bulunduğu görüşmede Türkiye'nin tarım ve tohumculuk alanındaki güncel durumu, sektörel ihtiyaçlar ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında tarım ve tohumculuk sektörlerindeki yeni politikalar, alım fiyatları, üretim planlaması ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılması gibi konular da detaylı bir şekilde gündeme geldi. Görüşmenin sonunda Türkiye'nin tarım sektörünün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına iki kurum arasındaki iletişimin ve iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.