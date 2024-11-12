TMSF Bursa’daki dev arsaları sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki satışa çıkardığı üç dev arsanın satışını gerçekleştirdi. 2 milyar 100 milyon TL bedelle satışa çıkan arsalar, polis bakım ve yardım sandığının oldu.

2 MİLYAR 750 MİLYON LİRAYA SATILDI

TMSF, Bursa'da bulunan ve toplam 165 Bin metrekarelik üç dev arsa için beşinci kez satış ihalesi düzenledi. Üç taşınmaz için 2 Milyar 100 Milyon Türk Lirası bedelle açılan satış ihalesine iki yatırımcı katıldı. Kapalı zarf usulü ile alınan tekliflerin ardından açık arttırmaya geçildi. Gerçekleştirilen açık arttırma sonucunda, Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 2 Milyar 750 Milyon Türk Lirası teklifiyle ihalenin kazananı oldu.