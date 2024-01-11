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Giriş Tarihi: 11.1.2024 11:19 Son Güncelleme: 11.1.2024 11:28

TMSF'den Dilan Polat açıklaması: Franchise sözleşmeleri kayyımdan önce imzalandı

TMSF, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerinin kayyımdan önce imzalandığını açıkladı.

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
TMSF’den Dilan Polat açıklaması: Franchise sözleşmeleri kayyımdan önce imzalandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerinin kayyımdan önce imzalandığını açıkladı.

TMSF tarafından yapılan açıklamada; "Son günlerde, kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyım olarak atayabilmektedir.

Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır.

Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.

Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin "acentesi" veya "temsilcisi" değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler.

Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.

Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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TMSF'den Dilan Polat açıklaması: Franchise sözleşmeleri kayyımdan önce imzalandı
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