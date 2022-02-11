TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Şartlarımız aynı olsun, dünya ile yarışalım”

Oda ve borsanın müşterek ödül törenine katılan ve burada bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin cesaretine işaret ederek, "Birlikte olursak dünyada aşamayacağımız bir şey yok" dedi. TOBB Başkanı, bunun dünya ile şartların eşit olması koşuluyla sağlanabileceğini söyledi.

"BABA OĞULA KEFİL OLMAZKEN ODA VE BORSALARIMIZIN 600 MİLYON TL KEFALETİ VAR"

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar tarafından ağırlanan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu iki kurumun çalışmalarını beş yıldız olarak puanlandırdı. Babanın bile oğluna kefil olmadığı bir dönemde oda ve borsaların üyelerine kefil olduğunu aktaran başkan, bu kefaletin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi, "Yeşiliyle mavisiyle Ünye' de olmak çok güzel. Ünye'de Mustafa ve İrfan kardeşimin müthiş bir gayretle çalıştığını görmek memnun edici. Kurumlarımıza destek veren herkese teşekkürler, Allah kendilerinden razı olsun. Her iki odamız ve borsamızın hizmet kalitesini beş yıldız olarak görüyorum. Gelirken baktım, Ünye Ticaret Sanayi odam ve Ticaret Borsamın üyelerine verdiği hizmet tam olarak beş yıldızlı. Bu yıldızı ben vermiyorum. Bağımsız denetim kuruluşları veriyor. Bu hizmet kalitesini görmek harika bir duygu, gurur duyuyorum. Birlikte bu etkinliği gerçekleştiren yetkili kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Odalarımız borsalarımız proje üretiyorlar, hizmet ediyorlar. Hiçbir şey yapmasak bile üyelerimize kefil oluyoruz. 1 Milyon 600 bin üyemiz var. Kredi bulmakta zorlanan üyemiz kefil oluyoruz. Baba oğula kefil olmuyor bu dönemde. Oda sana kefil oluyor. Böyle bir şey yok dünyada. Şu an yaklaşık 600 milyar TL kefalet var. Allaha çok şükür sizlerin sayesinde bir itibarımız var. Ünye'de gece ve gündüz sizlerin dertlerini çözüm üreten İrfan Başkan ve Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben onlarla çalışmaktan çok memnunum."

"DEVLETTEN İSTEĞİMİZ ŞARTLARIN AYNI OLMASI"

Üyelerinden aldığı güç ile Türkiye ve dünya nezdinde ciddi bir itibara sahip olduklarını aktaran Başkan Hisarcıklıoğlu, devletten taleplerinin diğer dünya ülkeleri ile aynı şartlara sahip olmaya zemin hazırlanması olduğunu ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Sizlerin taleplerini alıyorum ve çözüm için sizlerin seçtiği iradeye gidiyoruz. Bizlerin aşamayacağı hiçbir şey yok. Bizde cesaret var. Paramız olmasa da cesur iş adamlarımız, cesaretini ortaya koyan esnafımız, üyelerimiz var. Bütün dünya ile şartlarımız eşit olsun ve birlikte yarışalım. Görün bakalım her şeyi nasıl aşıyoruz. Devletten istediğimiz ise şartların aynı olması. Bunu başarırsak Türkiye'nin itibarı daha da üst seviyelerde olacaktır."