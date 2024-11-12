Haberler Yaşam Haberleri Togay Çoban: Biz Türkiye’yiz, kendi kanunlarımız geçerli, AB’nin değil
Giriş Tarihi: 12.11.2024 21:56 Son Güncelleme: 13.11.2024 00:27

Togay Çoban: Biz Türkiye’yiz, kendi kanunlarımız geçerli, AB’nin değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde konuşan Esenyurt Belediye Meclis Üyesi ve İBB AK Parti Meclis Üyesi Togay Çoban, muhalefete sert bir çıkış yaptı. Çoban, "Burası Türkiye, AB'nin değil, bizim kendi kanunlarımız geçerli" diyerek, ülkenin bağımsız yasalarına vurgu yaptı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR

Çoban, konuşmasında şunları söyledi: "Devlet, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bu bayrak inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, bu cennet vatan bölünmeyecek."Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Çoban, "Türkiye'nin daima payidar kalacağına inancımız tam" dedi.

Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini savunan Çoban, "Biz Türkiye topraklarında yaşıyoruz. Kendi kanun ve düzenlemelerimiz var. Biz, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre mi hareket edeceğiz, yoksa kendimizi Avrupa'ya beğendirmek için onların kurallarına mı uyalım? Yeter artık!" ifadelerini kullanarak, ülkenin iç işlerinde dış baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

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Togay Çoban: Biz Türkiye’yiz, kendi kanunlarımız geçerli, AB’nin değil
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