Togay Çoban: Biz Türkiye’yiz, kendi kanunlarımız geçerli, AB’nin değil

Çoban, konuşmasında şunları söyledi: "Devlet, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bu bayrak inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, bu cennet vatan bölünmeyecek."Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Çoban, "Türkiye'nin daima payidar kalacağına inancımız tam" dedi.

Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini savunan Çoban, "Biz Türkiye topraklarında yaşıyoruz. Kendi kanun ve düzenlemelerimiz var. Biz, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre mi hareket edeceğiz, yoksa kendimizi Avrupa'ya beğendirmek için onların kurallarına mı uyalım? Yeter artık!" ifadelerini kullanarak, ülkenin iç işlerinde dış baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.