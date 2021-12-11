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Giriş Tarihi: 11.12.2021

TOGEMDER’den anlamlı kermes

TOGEMDER’den anlamlı kermes

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahipleri için Üsküdar’daki dernek bahçesinde kermes düzenledi. Satıştan 200 bin liralık gelir hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu ve Onursal Başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), ihtiyaç sahipleri için 'Bahçe Satışları Kermesi' düzenledi.
Derneğin Üsküdar'daki merkez binasında yapılan etkinlikte, derneğe bağış olarak gelen kıyafetten ayakkabıya, elektrikli küçük ev aletlerinden tablolara kadar onlarca ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin de satıldığı Tarım Kredi Kooperatiflerinden gıda çeki verilecek. Satıştan yaklaşık 200 bin liralık gelir hedefleniyor.
Dün akşam sona eren kermeste vatandaşlar, sepet dolusu alışveriş yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kermese ilişkin bilgi veren TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, "Amacımız hem kadına hem aileye hem de insanlara dokunmak. Bunların hepsi sıfır maliyetle yapıldı. İnsanlarımız pandemi şartlarında hem açık havada alışveriş yaptı hem de burada şenlik havası oluştu. Bundan sonra da inşallah bu projelerin devamını sağlamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

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TOGEMDER’den anlamlı kermes
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