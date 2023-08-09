TOGG Elektrikli araç piyasasını hareketlendirdi

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, 31 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak "NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi' öncesinde sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram, Çinli firmaların TOGG'un 150 bin ön siparişli üretimi ile Türkiye'de özellikle batarya ve elektrikli araç üretimi konusunda bir alan arayışı içinde olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bayram, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en az 2-3 firmanın elektrikli otomobil ve batarya üretim merkezi olmasını beklediklerini ifade etti.

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, AB ülkelerinin otomotiv pazarında en fazla ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğunu, ikinci sırada ise Türkiye'nin yer aldığını belirtti. Bayram, Çin'in hali hazırda Avrupa'da ve başka coğrafyalarda bu alanda yatırımları olduğuna dikkat çekti ve "2 ay önce ithalat kalemlerinde Çin'e karşı otomotiv ürünlerde yüzde 54'e denk gelen toplamda bir vergi artış söz konusu oldu. Dolayısıyla Çin bu dezavantajı da ortadan kaldırmak için Türkiye'de bir yatırıma girmek durumunda. Ayrıca, Çin'in bu anlamda lojistik olarak baktığınızda aslında maliyetleri arttıran bir unsur var uzaklık. Avrupa'ya en yakın lokasyon da Türkiye." dedi.

"Elektrikli araç ve bağlı teknolojileri yatırımları bize istihdam olarak geri dönecek."

Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az 2-3 elektrikli otomobil ve batarya firmasının üretim merkezi olmasını beklediklerini ifade eden Bayram, "Bu potansiyeli kaçırmamak adına özel sektör, devlet işbirliği ile ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla orada artık bir adım daha öteye gidemeyiz. Ama elektrikli araç ve bağlı teknolojileri, yani otonom sürüşten yapay zekaya, şarj istasyonlarından elektrik depolama ve batarya teknolojisine kadar bunların hepsi katma değer üreten aslında sektörel yapılar ve bunların hepsi bize istihdam olarak geri dönecek. Dolayısıyla mümkün olduğunca bizim globaldeki markaları Türkiye'deki firmalarla birleştirip veya ortak bir masaya oturtup konsensüs bir akıl fikir birliğine vardırmak zorundayız." diye konuştu.

"Dünya enerji liderleri ve yatırımcılar fuarda buluşacak"

TEHAD ve Solis Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi'nin Türkiye'nin Emobilite alanında üs olması adına üstleneceği önemli misyona dikkat çeken Bayram, "Yeni mobilite ve enerji dünyası için yeni nesil ticari platform olma misyonunu üstlenen NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı, Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve Teknolojisini sektör liderleri, devlet görevlileri, belediyeler, kamu hizmeti veren şirketler, yerleşim alanları ve ticari alanlarda karar vericiler ve dünyanın her yerinden gelen yatırımcılar ve araştırmacılarla bir araya getirecek. TEHAD olarak fuarın stratejik ortağıyız ve üyelerimizle tam destek veriyoruz. Sektörün önünü açmaya ve potansiyelini en verimli şekilde kullanmaya odaklandık" şeklinde konuştu.

"TOGG'un İlk etapta 150 binin üzerinde ön sipariş alabilmiş olması, çok büyük bir başarı"

Yerli elektrikli araç TOGG'un sektöre kattığı ivmeye de değinen TEHAD Başkanı Bayram, "TOGG'un en önemli faydası Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm kesimlerin elektrikli otomobil nedir sorusuna cevap buldu. İlk etapta 150 binin üzerinde ön sipariş alabilmiş olması, çok büyük bir başarı. Bu bize aslında şunu gösteriyor ki, Türkiye'de aslında her yıl 150 bin adetlik elektrikli otomobil pazarı mevcut. Çünkü ön sipariş bunu bize kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"Şarj odaklı tek etkinlik"

Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Feraye Gürel, de 31 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak "NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi' hakkında bilgilendirmede bulundu. Fuar ve Zirve'nin elektrikli araç sektöründe artan talepleri karşılamak, özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sektöre yön vermeyi amaçladığını ifade eden Gürel, " Bu yıl 80'ne yakın katılımcı firma ve ortalama 16 Ülkeden 4 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sektördeki şarj odaklı tek fuarız. Batarya, Emobilite alanında aslında en fazla katma değer sağlayan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye, batarya üretim merkezi olarak, tüm elektrikli araçlarda olma şansı yakalayabilir ve sektörde söz sahibi olabilir. Hedefimiz katılımcı ve ziyaretçilerimize sadece elektrikli araç üretiminde değil, başta şarj ve batarya olmak üzere buna bağlı yan sanayinde ticari işbirlikleri ve yatırım fırsatları sunmak" dedi.

"Şebeke revizyonu için 2030'a kadar yaklaşık 1.5 milyar Avro toplam yatırım gerekli"

Türkiye'de hali hazırda 7 bin 500, özel ve kamuya ait olanlar da dahil edilirse yaklaşık 15 bin şarj istasyonu bulunduğunu ifade eden Gürel, şebeke revizyonu için 2030 yılına kadar yaklaşık 1.5 milyar Avro toplam yatırım gerektiğine dikkat çekti. Gürel, Solis Fuarcılık olarak enerji depolama alanında Türkiye'nin önündeki fırsatı yakalaması için TEHAD ve GENSED ile güç birliği yaparak NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi ile eş zamanlı olarak güneş enerjisi ve depolama odaklı Solar+Storage NX Fuarı'nı hayata geçirdiklerini ifade etti.

"2025 yılında Türkiye'de. 50-60 bin adetlik elektrikli araç pazarı oluşacağı öngörülüyor"

TEHAD'ın verilerine göre; Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı yıllık 750- 800 bin adetlik otomobil pazarında yüzde 1, yüzde 2 ile temsil ediliyor. Hali hazırda 25 bin elektrikli araç yollardayken, 2021'de 2 bin adetlerde satılan elektrikli otomobil pazarı geçen yıl 8 bin adetlere, bu yılın ilk 6 ayında ise 10 bin adete çıktı. 2023 yılı sonunda bu rakamın 30 – 35 bin adetlere ulaşması bekleniyor. 2025 yılında ise Türkiye'de. 50-60 bin adetlik bir elektrikli araç pazarı oluşacağı öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye elektrikli taşıt şarj ağı toplam kurulu soket sayısı 7 bin 500 adete, şarj kurulu gücü ise yaklaşık 200MWsa'e ulaştı. 81 ilin tümünde şarj ünitesi mevcut durumda.