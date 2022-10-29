TOGG fabrikası nerede? TOGG yerli otomobil nerede yapılıyor? İşte fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

TOGG fabrikasının nerede olduğu yeri ve konumu merak ediliyor. TOGG'un üretileceği fabrika 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Üretim üssü Bursa'da kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Peki TOGG fabrikası nerede, hangi il ve ilçede, nerede yapılıyor? İşte TOGG fabrikanın haritadaki yeri ve konumu