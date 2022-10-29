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Giriş Tarihi: 29.10.2022 16:10

TOGG fabrikası nerede? TOGG yerli otomobil nerede yapılıyor? İşte fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla TOGG yerli otomobil üretime geçiyor. Otomobil tutkunları fabrikanın yerini, konumunu nerede ve hangi ilde olduğunu merak ediyor. Tesiste üretilen TOGG fabrikası 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Elektrikli üretimde devrim niteliğinde olan TOGG fabrikası nerede? TOGG yerli otomobil nerede yapılıyor? İşte fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

TOGG fabrikası nerede? TOGG yerli otomobil nerede yapılıyor? İşte fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

TOGG fabrikasının nerede olduğu yeri ve konumu merak ediliyor. TOGG'un üretileceği fabrika 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Üretim üssü Bursa'da kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Peki TOGG fabrikası nerede, hangi il ve ilçede, nerede yapılıyor? İşte TOGG fabrikanın haritadaki yeri ve konumu

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Homologasyn testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

TOGG YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA

TOGG Fabrikasının kurulacağı yer 27 Aralık 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile açıklanmıştı. Türkiye'nin seri üretiminin yapılacağı ilk yerli ve milli otomobili fabrikası Bursa Gemlik'tedir.Üretim tesislerinin yanı sıra, test pistinin de yer aldığı TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde yerli otomobillerin üretiminde 250 adet robot görev yapacak.Gemlik fabrikasının inşaatında ise yaklaşık 2 bin kişilik bir ekip çalıştı. Gemlik fabrikasında üretim kapasitesi 5 yıl içinde yıllık 100 bin adet, ilerleyen yıllarda ise 175 bin adede çıkacak.

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TOGG fabrikası nerede? TOGG yerli otomobil nerede yapılıyor? İşte fabrikanın haritadaki yeri ve konumu
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