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Giriş Tarihi: 1.4.2023 21:42 Son Güncelleme: 1.4.2023 21:51

TOGG fırsatçılarına geçit yok

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un ilk seri üretiminden satın almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandırmak isteyen bir kişiyi yakaladı. Ankara’da yakalanan Vedat B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emir SOMER Emir SOMER
TOGG fırsatçılarına geçit yok

Türkiye'nin otomobili TOGG'un ilk seri üretiminden satın almak için 200 bine yakın rekor bir başvuruda bulunulurken fırsatçılarda harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TOGG satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak isteyen bir kişiyi yakaladı.

SAHTE SİTE KURDULAR

" togg.satisonbasvuru.com" isimli sahte internet sitesi üzerinden 'TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz' başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturulup vatandaşların dolandırılması konusunda yapılan çalışmada, TOGG satın almak isteyen vatandaşların yatırdığı dolandırıcılık paralarının Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, firma sahibinin ise Vedat B., isimli kişi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Vedat B., 30 Mart'ta Ankara'da yakalandı. Vedat B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TOGG fırsatçılarına geçit yok
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