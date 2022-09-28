TOGG fiyat listesi nasıl olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? TOGG fiyatı ne kadar olacak, yüzde kaçlık ÖTV diliminde yer alacak?

Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor."

TOGG İÇİN ÖNCELİK İÇ PAZAR

Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.