TOGG fiyat listesi nasıl olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? TOGG fiyatı ne kadar olacak, yüzde kaçlık ÖTV diliminde yer alacak?

TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih gibi birçok detayla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli arbasının seri üretimi önümüzdeki ay sonunda yani 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında başlayacak. Bu kapsamda "TOGG fiyat listesi nasıl olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam fiyat belirlenmese de beklentiler özellikle piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TOGG fiyat listesi nasıl olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? İşte detaylar.
ÖZİLHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR
Özilhan, projenin durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu."
Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor."
TOGG İÇİN ÖNCELİK İÇ PAZAR
Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Tuncay Özilhan'ın fiyat hakkındaki tüm açıklamaları şöyle:
''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.
Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi.
Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık.
Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz.'
FABRİKA 29 EKİMDE AÇILACAK
Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da açıkladığı gibi TOGG üretim fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde açılması bekleniyor.