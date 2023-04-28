TOGG gelin arabası oldu

Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün bir kültür merkezi açılışında yanına gelen Hüseyin Özdemir'e kendisinin kullandığı Anadolu kırmızısı Togg'un gelin arabası olacağının sözünü verdi. Bakan Varank sözünü tuttu, Togg'u Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim etti. Togg'u süsletip direksiyon başına geçen Aktaş, yanına aldığı damat Özdemir'le birlikte gelin Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik ilçesindeki evine geldi. Gelenekler gereği Türk bayrağı açılarak havai fişeklerle karşılanan konvoyda Togg büyük ilgi gördü. Başkan Aktaş, genç çifti düğün salonuna kadar götürdü.Çifti tebrik eden Bakan Varank, "Hüseyin kardeşim düğün aracının Togg olmasını istedi. Eşinin de Togg fabrikasında çalıştığını söyledi. Kendilerine mutluluklar diliyorum" dedi. Damat Özdemir ise erkek çocuğu olursa ismini Bakan Varank'ın şehit ağabeyinin ismi olan İlhan koyacağını söyledi.