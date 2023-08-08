TOGG ile nefes kesen kapışma

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Adanalı milli sporcu Yiğit Ali Selek'e meydan okudu. Kelaynak Havacılık Kulübü Uçuş Pisti'nde TOGG ile motosikletin nefes kesen kapışması centilmence beraberlikle sonuçlandı.

ÜLKEMİZİN GURURU OLDU

Büyük yarış öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, "Milli Sporcumuz Yiğit Ali Selek Adana'mızın gururu. Yüreğir Belediyesi olarak bugüne kadar Yiğit Ali kardeşimize elimizden geldiğince destek olduk. O da sağ olsun hem Adana'mızın hem Türkiye'mizin gururu oldu.

Umarım centilmence bir yarış olur" dedi.

BERABERE BİTTİ

Başkan Kocaispir ile milli sporcu Selek'in nefes kesen yarışı beraberlikle sonuçlandı. Başkan Kocaispir, "Güzel bir yarış oldu. Yiğit Ali, gerçekten umut vadeden bir sporcumuz. Kendisinden dünya şampiyonlukları bekliyorum. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. TOGG ise bizim yerli ve milli otomobilimiz. Her ikisi ile de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"FARKLI BİR DENEYİM OLDU"

Milli otomobil TOGG ile yarışmanın gurur verici olduğu belirten Selek, "Benim için farklı bir deneyim oldu. Milli otomobilimizle yarışmaktan gurur duydum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Yarış sonunda Başkan Kocaispir, 'Kask hayat kurtarır' diyerek milli sporcuya kask hediye etti.