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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Togg izdihamı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg gittiği her kentte sevgi seliyle karşılanıyor. Vatandaşlar Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak ve Bolu’da tanıtılan yerli otomobille fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Seçim bölgesi Yalova’ya Togg ile gelen Bakan Varank, coşkuyla karşılandı

AA
Togg izdihamı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'dan, Togg'un "Kapadokya" rengi TX10 model akıllı cihazı ile Yalova'ya geldi. Varank, kentin girişinde kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı. Togg meydanda bekleyen Yalovalıların yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara hitap eden Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır ülkede taş üstüne taş koymanın, ülkeyi yatırımlarla, milleti hakkettikleri hizmetlerle buluşturmanın d¥erdiyle mücadele ettiklerini söyledi. Varank, "14 Mayıs'ta biz evelallah eski Türkiye kalıntılarını, bu koalisyon meraklılarını tarihin çöplüğüne gönderirsek Türkiye çok farklı bir yüzyıla uyanacak" dedi. Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı. Togg bugün de Sakarya'da tur atacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Togg'un 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda olacağının söyledi. Araç pazar günü teslim alındı. Bugünden itibaren Sakarya sokaklarında dolaşacak. Meydanda tüm teferruatıyla sergileyecek. Vatandaşlar detaylarıyla inceleyebilecek. AA-İHA




Gören telefona sarıldı
TOGG, Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde halkın ziyaretine açıldı. Valilik önünde yerli otomobili gören vatandaşlar araca ilgi göstererek, telefonla fotoğraf çekilme yarışına girdi. Aracı yakından inceleyip çok beğenen Hamdi Acar, "Türkiye'nin devrimlerinden bir tanesi. Özlenen arabamız. Çok şükür Tekirdağ'ımıza gelmiş. Kemikli bir araba. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi. Aracı görmeye gelen Nurettin Deniz de "İnceledik gördük. Türkiye'nin böyle bir araba yapması bizi gururlandırıyor. Emeği geçe herkesten Allah razı olsun" dedi. İHA




Neden zorunuza gidiyor
Zonguldak Çaycuma Belediyesi'nin TOGG üzerinden yaptığı 'sirk maymunu gibi dolaştırılıyor' paylaşımına tepkiler büyüyor. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de paylaşımı sert dille eleştirerek, yerli ve milli çağrısı yaptı. Gebeş "Birilerinin neden zoruna gidiyor, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi. Şaban YILMAZ

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Togg izdihamı
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