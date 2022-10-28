Haberler Yaşam Haberleri TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? 2022 TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:12

TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? 2022 TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih!

TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih gibi birçok detayla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli arabasının seri üretimi önümüzdeki ay sonunda yani 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında başlayacak. Bu kapsamda "TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam fiyat belirlenmese de beklentiler özellikle piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TOGG fiyat listesi nasıl olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? İşte detaylar.

TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? 2022 TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih!

Türkiye'nin ilk yerli arabası olan TOGG 29 Ekim tarihinde seri üretime geçiyor. Satışa önümüzdeki yıl Mart ayında çıkacak olan otomobil için ortalama fiyatlar da netleşti. Bu noktada araba almak isteyenler veya piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "TOGG fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak, ön sipariş alınıyor mu?" soruları yanı aramaya başladı. İşte 2022 TOGG fiyat listesi ve satışıyla ilgili merak edilen detaylar.

TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne zaman satışa çıkacak, hangi tarihte?

Türkiye inişli çıkışlı macerasında asırlık yerli otomobil hayalini bir serüvene dönüştürmek üzere. Açılış için geri sayımdaki fabrikada önemli gelişmeler yaşanırken heyecanla beklenen bir başka cevap ise TOGG'un fiyatı...

Ufuk Sandık kaleme aldı;

TOGG'un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023'te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor.

İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi. Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler diğer markaların SUV modellerine çevrildi.

İşte o liste! TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

"REKABET EDECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ; İŞTE O FİYAT LİSTESİ

Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor. Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.

ÖTV YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar da sağladı. Buna göre, 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'ni geçmeyen araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu da TOGG'un fiyatını etkileyecek.

İşte o liste! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

160 ROBOT VAR

Gemlik'te ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi.

Fabrikada 160 robot bulunuyor.TOGG, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. 81 ilde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumu yapılacak.

Siro, ağustosta Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

Eylülde TOGG'un, İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı Arjantin'in Ushuaia kentindeki merkezde yapıldı.

İşte o liste! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Fabrika açılıyor, Yerli otomobilin fiyatı belli oluyor

TOGG'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.
  • Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor
  • 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak
  • 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır
  • İki farklı motor gücüne sahiptir
  • Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak
  • Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

TABELALAR ASILDI
Üretimin yapılacağı tesis de cumartesi gününe hazırlanıyor. Son hali drone ile görüntülenen fabrikanın yoluna tabelalar da asıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, TOGG ismi trafik levhalarındaki yerini aldı.

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TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? 2022 TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih!
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