TOGG satış fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş alınıyor mu? 2022 TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih!

"REKABET EDECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ; İŞTE O FİYAT LİSTESİ

Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor. Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.

ÖTV YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar da sağladı. Buna göre, 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'ni geçmeyen araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu da TOGG'un fiyatını etkileyecek.