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Giriş Tarihi: 26.6.2023 09:25 Son Güncelleme: 26.6.2023 09:32

TOGG, Şehit Teğmen'in oğlunun sünnet arabası oldu

Şırnak İdil'de gerçekleşen hain terörist saldırısında yaşamını yitiren Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın oğlu Uraz Evran için anlamlı bir sünnet merasimi düzenlendi. Dinar Yıprak Köyü'nde gerçekleştirilen merasimde, milli gururumuz TOGG, Uraz'ın sünnet arabası oldu ve özel bir anı oluşturdu.

Gökhan KOCAASLAN
TOGG, Şehit Teğmen’in oğlunun sünnet arabası oldu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şırnak İdil'de gerçekleşen hain terörist saldırısında yaşamını yitiren Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın oğlu Uraz Evran için belediyenin makam aracı olan TOGG'u, sünnet arabası olarak hazırlattı.

Uraz ve annesi Canan Evran sünnet merasimi için ayrılan araçta oldukça mutlu görünürken, TOGG'un bu özel güne katkısı büyük bir heyecan yarattı. Şehitlerimizin emaneti olan Uraz'a, bu anlamlı gününde böylesine özel bir araç tahsis edilmesi, aile için de büyük bir onurdu ve duygulandırdı.

BAŞKAN ZEYBEK'E TEŞEKKÜR

Uraz Evran'ın sünnet merasimi, aile ve yakınları için unutulmaz bir gün olurken, Uraz'ın annesi Canan Evran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, telefonla görüştü. Mutluklarına ortak olan Başkan Mehmet Zeybek, "Şehitlerimizin emaneti, emanetimizdir" dedi.

Öte yandan Uraz Evran, sünnet arabası olan kendilerine tahsis edilen TOGG aracı için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

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TOGG, Şehit Teğmen'in oğlunun sünnet arabası oldu
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