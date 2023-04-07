Togg sevkiyatından yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin

Yüzyılın projesi Togg artık yollarda. Araca sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Başkan Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.