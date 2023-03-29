TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlar kura çekimi öncesi alacakları aracı incelemeye koştu

Gururla kayıt yapıp sipariş verdikleri TOGG T10X modeli kura çekimi öncesi sahip olacakları aracı görmek için İstanbul'daki bir alışveriş Merkezine geldiklerini belirten Hakan Yıldırım, "Artık gurur verici bir yerli otomobilimiz var. Ve bizde bu otomobile sipariş verdik şimdi heyecanla kura çekilişinin yapılmasını bekliyoruz. Hala bu otomobilin üretilmediğini söyleyenler acaba yollarda bu otomobille karşılaştıklarında ne hissedecekler. 20 bin adet yerli ve mille otomobilimiz olan TOGG T10X için ön sipariş sürecine 177 bin 467 kişi başvurdu. Noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle de bu insanlar yerli ve milli otomobilin sahipleri olup yollarda gururla bu arabaları kullanacaklar. Güzel bir araç olmuş. Bizde bu yerli ve milli otomobilimiz için kayıt yaptırdık. Kurada ismimimizin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"HAYALLERİMİZİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Üretilen yerli ve milli aracın tüm donanımlarının yerinde olduğunu belirten Önder Kızıltaş, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Emeği geçenlere bize bu gururu yaşatanlara minnetlerimi sunuyorum. Bende TOGG T10X V2 modeli için ön sipariş yaptım. 1 milyon 290 bin liralık aracı yapılacak çekilişten sonra Allah kısmet ederse sahip olacağım. Yollarda milli ve yerli otomobilimizi gururla kullanacağız. Belki daha sonrada yeni modelleri üretilir ve dünya markası haline geliriz. Bütün dünya TOGG'a biner. Dünya modellerinin de elektrikli araçlarda yüzde 10 indirime giderek rekabetin arttığını öğrendim. Bu biz kullanıcılar için çok faydalı olacak. Türkiye genelinde bin noktaya şarj istasyonları kurulduğunu iki soket ile 2 bin aracın şarj edebileceğini öğrendik. Gerekirse evlerimizde şarj edip elektrik faturasını bir ay sonra ödediğimiz için peşin vermemişte olacağız" dedi.

TOGG'un bir sosyal medya platformunda canlı yayınlanacak ve TRT Haber'den takip edilebilecek çekilişte, 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlenecek - 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve TOGG web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

TOGG'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

20 BİN KİŞİLİK YEDEK LİSTE DE BELİRLENECEK

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE TRUGO'DAN AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKI

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına Nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.