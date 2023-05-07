Togg’a özel ilgi

Kocaeli Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Özcan'a kuraya katılarak Togg aldı. Talepleri geri çevirmeyen Özcan, aracını tanıdığı tanımadığı herkese verince, kısa süre içinde boya üzerinde çok sayıda çizik oluştu. Özcan, Gebze'de bulunan Auto Ceramic Center ile irtibata geçerek dış etkenlere karşı koruma yaptırmak istedi. Aracın merkeze bırakılmasının ardından, bazı parçaları koruma işlemi için söküldu. Çalışanlar Türkiye'de ilk servis kaydını da oluşturdu. Merkezin çalışanları parçaları büyük bir dikkat ile söktü. 24 saat TOGG'a PPF kaplaması yapıldı. Aracı merkezde gören vatandaşlar ise fotoğraf çekebilmek için birbirleri ile yarıştı. İHA