Togg’la antrenman

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yetiştirdiği yarış atlarıyla dünyaca ünlü olan TİGEM'in Karacabey Harası'nda şampiyon atlarla yarıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyareti esnasında Karacabeylilerin büyük ilgi gösterdiği Togg'u tekrar ilçeye getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aracın direksiyonuna geçerek soluğu TİGEM Harası'nda aldı. Yetiştirdiği şampiyon yarış atlarıyla sık sık ülke gündemine gelen TİGEM'in Karacabey Harası'nı ziyaret eden Başkan Özkan, şampiyon atlar ile mini bir yarış yaptı. 1 numaralı manejdeki safkan yarış atları çim zeminde koşarken, Togg da hemen yanındaki toprak yolda sürat yaptı. Daha sonra 2 numaralı maneje geçen Başkan Özkan, burada ise yarış atlarına Togg ile antrenman yaptırdı. İHA