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Giriş Tarihi: 22.6.2023 10:19 Son Güncelleme: 22.6.2023 10:38

TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! " İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini Gaziantep’ten Adana’ya gelerek alan iş insanı İsmail Nergiz’in (45) ilk durağı kebapçı oldu. Kebapçı önünde TOGG’u görenler vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Nergiz, “Bu gerçek bir proje. Hem yerli hem de milli. TOGG'u İtalya’dan değil, Adana’dan teslim aldık. Keyifle kullanacağım” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık

Gaziantep'te yaşayan iş insanı İsmail Nergiz, TOGG'u almak için Adana Teslimat Merkezi'ne geldi. Otomobilini alan Nergiz, ilk olarak kentte bulunan Yaşar Aydın'a ait kebapçıya gitti. Kebapçının önüne park edilmiş TOGG'u gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aracı yakından inceleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gemlik mavisi TOGG'un sahibi İsmail Nergiz, "Hem yerli hem de milli. TOGG'u İtalya'dan değil, Adana'dan teslim aldık. Keyifle kullanacağım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TOGG'u teslim aldıktan sonra kutlamayı da kebap yiyerek yaptık" diye konuştu.

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TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! " İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık"
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