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Giriş Tarihi: 2.5.2023 10:54 Son Güncelleme: 2.5.2023 11:55

TOGG’u aldı ilk işi sıcaktan korumak oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Adana’da sahibi emekli Mehmet Ataş’a (60) evine kadar götürülerek teslim edildi. Gazetecilerin röportaj teklifini ve görüntü alma taleplerini reddeden Ataş’ın ilk işi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırmak oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
TOGG’u aldı ilk işi sıcaktan korumak oldu

Türkiye'nin otomobili TOGG, T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da TOGG'U ilk alan kişi Mehmet Ataş oldu.

Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine TOGG yetkilileri tarafından teslim edildi. Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdı.

TOGG'A modifiyeleri yapan usta İsmet Sütcü, "Araç gerçekten çok güzel. Standartların üzerinde bir araç yapmışlar. Ellerine emeklerine sağlık. Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık.

Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, boya koruma ve cam filmi işlemlerini yapmak. Çok mutluyuz. Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyince güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık" dedi.

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TOGG’u aldı ilk işi sıcaktan korumak oldu
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