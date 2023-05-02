TOGG’u aldı ilk işi sıcaktan korumak oldu

Türkiye'nin otomobili TOGG, T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da TOGG'U ilk alan kişi Mehmet Ataş oldu.

Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine TOGG yetkilileri tarafından teslim edildi. Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdı.

TOGG'A modifiyeleri yapan usta İsmet Sütcü, "Araç gerçekten çok güzel. Standartların üzerinde bir araç yapmışlar. Ellerine emeklerine sağlık. Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık.

Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, boya koruma ve cam filmi işlemlerini yapmak. Çok mutluyuz. Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyince güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık" dedi.