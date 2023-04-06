TOGG’u sahte site üzerinden satmaya kalkan dolandırıcılar tutuklandı

Mersin'de, E.E. isimli bir vatandaş yerli otomobil TOGG aracı satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin lira yatırdı. İnternet sitesinden şüphelenerek, dolandırıldığını anlayan E.E., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu.

Olayın ardından hemen harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç. olduğu tespit ederek, şüphelinin hesabına bloke konularak para çekimi engelledi.

Ankara'da bulunan bir bankadan parayı çekmeye gelen hesap sahibi Y.Ç. ile birlikte O.T. ve şüphelileri yönlendiren E.M., yakalanarak Mersin'e getirildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, benzer şekilde farklı illerde 21 kişinin daha para yatırdığı tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda, 1 milyon 316 bin 500 lira tutara bloke konularak diğer kişilerin mağdur olması engellendi.

Şüpheli hesap sahiplerinden S.K., İstanbul'da yakalanarak ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mersin'e getirilen Y.Ç., O.T. ve E.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.