TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' görenleri hayran bırakıyor: "Zamanın ötesinde"

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini şimdi İstanbul'da vatandaşlarla buluşturdu. Sergilendiği günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşılan TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil ilgi görmeye devam etti. TOGG'u görmek için İstanbul dışından gelen vatandaşlar olması, ülkenin yerli ve milli aracına olan merak ve ilgiyi gözler önüne serdi.

TOGG'u inceleyen vatandaşlardan Mikail Akboğa, milli otomobilin zamanın ötesinde bir tasarım olduğunu belirterek, "Bizi gururlandıran yerli ve milli otomobilimizi görmek için il dışından geldik. İç ve dış dizayn olarak zamanın ötesinde bir otomobil olmuş. TOGG'un varmak istediği tasarım bir sonraki modelin tasarım dilinin çok rekabetçi olacağını gösteriyor. Sadece yurtiçi için tasarlanmış araç değil yurtdışında da rekabetçi bir marka olacağını gösteren tasarım ve teknolojiye sahip araç yapılmış. Araç yapıyoruz diye basit bir araç yapılmamış Milletin gazını almak için değil marka yaratmak için yapılmış bir çağ dışı otomobil olmuş" dedi.

Otomobili merakla ve gururla incelediğini söyleyen Sevan Kutlu ise, "Şaft olmadığı için yaşam alanı geniş multimedya sistemine bakıldığında sadece binmek için değil mobil sistem olarak düşünülmüş bir araç. Bu tip araçların hem tanıtılması hem denenmesi ve desteklenmesi için makam aracı olarak yaygın şekilde kullanılması gerekir. Yabancı araçlardan bir eksiği yok fazlası var. Yerli ve milli markamızın desteklenmesi ve güvenirliğinin artması için iç piyasada kullanımının yaygınlaştırılması gerekir. İç piyasada makam aracı olarak kullanıldığında testide yapılmış olur." dedi.

Çağlar Bozkurt ise; "ÖTV'nin düşürülmesi ile vatandaşın alım gücü artacak ve yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara binmekten vazgeçilerek milli ve yerli otomobilimiz desteklenmiş olacaktır. İlk yerli otomobilimiz olan Devrim'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizi yollarda kullanacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay bunu gerçekleştirenleri eleştirmek değil bir Türkiyeli olarak takdir etmek gerekir. Dileğimiz ise bu aracın menzili 500 kilometre 2023 yılında satışa sunulduğunda aracı alanlar teknolojinin gelişimini de göz önünde tutarak yeni teknolojilerin güncellenmesinde kolaylık sağlanmalıdır. Mesela batarya gücünün arttırılması ve pilinin yeni teknolojik gelişmiş pille değiştirilmesi gibi avantajlar sağlanması gerekir. Hem milli aracımız desteklenir hem de tercih edilmesi sağlanır." şeklinde konuştu.