Togg’un resmi mesaisi başladı

Zonguldak Belediyesi ilk yerli ve milli araç olan Togg'a kavuştu. Belediye önüne gelen araç resmi mesaisine başladı. Şubat ayında Belediye Meclisi'nde onaylanan ve belediyede makam aracı olarak kullanılmak üzere alınan ülkenin yerli ve milli aracı Togg, Zonguldak'a getirildi. Daha önce tanıtım amacıyla Zonguldak'a getirilen Togg, vatandaşlardan büyük beğeni toplamıştı. Milli araç Togg bu sabah mesaisine başladı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, basın mensupları ile caddede tur atarak aracı tanıttı. TOGG' un Zonguldak asfaltlarında olduğunu ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Akıllı cihaz TOGG resmi plakasıyla bugün resmi mesaisine bu sabah itibariyle başladı" dedi.