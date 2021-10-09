Tohumlar fidana fidanlar ağaca!

Tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmak yerine doğal döngüye geri kazandıran vatandaşlar bu çekirdeklerden çıkacak yeni meyveler için şimdiden çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ukteder'in Mayıs ayında duyurusunu yapmaya başladığı 'Geleceğe Tohum Ek' kampanyası tüm yurttaki duyarlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yaz mevsimi boyunca tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini bu kampanya için kurutup biriktirdiler. Gönüllüler arasında Türkiye de ki büyük iş insanlarının bireysel katılımlarından, çocuklara kadar geniş bir yelpaze var. Toplanan tohumlar Pendik Belediyesi'nin destekleri ile 9 Ekim cumartesi günü Pendik Çamlık meyve bahçesine gönüllüler tarafından dikilecek.

Projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan Ukteder Derneği üyelerinden Songül Güney Çelik, hayata geçirdikleri bu projenin örnek teşkil edeceğini ve bu tarz projelerin artacağını dile getirdi.

"Bu projenin yeşilin hızla azaldığı böyle bir dönemde çevre hassasiyetini artırmak adına farkındalık oluşturabilmesini ve bundan sonra yapılacak benzer çalışmalara örnek teşkil etmesini diliyoruz."

Ukteder Başkanı Handan Yenigün SABAH' a yaptığı açıklamada; " Milletimiz ve vatanımız için her hayırlı işe imza atmak için uğraşıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, imkanlarımızı da bu yolda seferber ediyoruz." İfadelerini kullandı

Umarım bizlerden sonraki kuşaklar, evlatlarımız, torunlarımız bu dikili ağaçların meyvelerini yerken, ağaçların altında otururken bizleri hayırla yad ederler.

"Ukteder olarak yeni bir projeye örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projede bize destek veren tüm kurum ve şahıslara öncelikle teşekkür ederiz. Şehirlerde yaşıyor olsak bile ağaçla yaşamak, ağaç dibinde oturmak hepimizin en büyük arzusu. Doğayı tahrip etmek, betonu yeşil alanlara tercih etmekle geleceğimizi de ipotek altına aldık. Yanan ormanlarımız, azalan yeşil alanlarımız bizlerin de bir canlılığını alıp götürüyor. Ukteder bu duruma dikkat çekmek için bir imkan buldu ve bu imkânı bir projeye dönüştürdü. İleri ki yıllarda bir farkındalık oluşturduğumuzu hep birlikte görmeyi ümit ediyoruz. Umarım bizlerden sonraki kuşaklar, evlatlarımız, torunlarımız bu dikili ağaçların meyvelerini yerken, ağaçların altında otururken bizleri hayırla yad ederler. Kendileri de bir sonraki kuşaklara yeni ağaçlar miras bırakırlar. Ukteder milletimiz ve vatanımız için her hayırlı işe imza atmak için uğraşıyor. Sorumluluğumuzu biliyoruz, imkanlarımızı da bu yolda seferber ediyoruz."