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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:35 Son Güncelleme: 9.3.2022 11:54

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı: Kamu davası açıldı

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı: Kamu davası açıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Tokat’ta ayrı yaşadığı eşi Ö.A.'yı 23 yerinden bıçaklayan ve şuan tutuklu bulunan S.A. hakkında "Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" iddiası ile Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Tokat'ta geçtiğimiz yıl yaşanan olaya değinerek ayrı yaşadığı eşi Ö. A.'yı 23 yerinden bıçaklayan ve 3 ay tutuklu kaldıktan sonra Ö. A.'nın adli kontrol şartıyla bırakılmasını sert bir dille eleştirmişti. S. A. Sonra tekrar tutuklanmıştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada: " İlimizde ayrı yaşadığı eşi Ö. A.'yı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan S. A. Hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda; "Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" iddiası ile Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı: Kamu davası açıldı
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