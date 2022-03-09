Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı: Kamu davası açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Tokat'ta geçtiğimiz yıl yaşanan olaya değinerek ayrı yaşadığı eşi Ö. A.'yı 23 yerinden bıçaklayan ve 3 ay tutuklu kaldıktan sonra Ö. A.'nın adli kontrol şartıyla bırakılmasını sert bir dille eleştirmişti. S. A. Sonra tekrar tutuklanmıştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada: " İlimizde ayrı yaşadığı eşi Ö. A.'yı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan S. A. Hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda; "Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" iddiası ile Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verildi.