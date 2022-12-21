Trabzon’daki cinayetin nedeni 5 yıl önceki tokat çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Yılmaz Yavuz (48) dün akşam saatlerinde husumetli olduğu öğrenilen Niyazi Yıldırım'ın (75) kitapçı dükkanıa geldi. Yıldırım ise görüşmek istemediği için onu iş yerinden kovdu. Yıldırım ile tartışmaya başlayan Yılmaz Yavuz, üzerinde taşıdığı silahla Yıldırım'a ateş ederek kasığından ve göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olayda ağır yaralanan Niyazi Yıldırım Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Niyazi Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Yılmaz Yavuz ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Niyazi Yıldırım ve Yılmaz Yavuz arasında 5 yıl önce yaşanan dayak olayı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Niyazi Yıldırım'ın bir tartışma sırasında Yılmaz Yavuz'a daha önce tokat attığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.