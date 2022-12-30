Tokat şakası cinayetle bitti

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir eğlence mekânında şakayla atılan tokat cinayetle sonuçlandı. 14 Aralık gecesi bir eğlence mekânında oturan Ş.K. isimli kişiye, M.Ö. şaka yoluyla tokat attı. M.Ö. ve Ş.K arasında başlayan tartışma mekânın dışına taştı. U.K. ise yanında getirdiği iki silahtan birini arkadaşı M.Ö.'ye verince kan aktı. İki suç ortağı birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tutanak altına aldı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.K.'yi Başakşehir'deki adresinde, M.Ö.'yü de Fatih'te gözaltına aldı. 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Öte yandan talihsiz adamın yanındakiler tarafından sokak ortasında darp edildiği anlar kameraya yansıdı.