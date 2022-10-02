Haberler Yaşam Haberleri Tokat şehidini tekbirlerle karşıladı
Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:36 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:55

Tokat şehidini tekbirlerle karşıladı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan polis özel harekat Mustafa Çalışgan'ın cenazesi memleketi Tokat'ta Özel Harekat Polisleri tarafından teşrik tekbiri ile karşıladı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat şehidini tekbirlerle karşıladı

Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Mustafa Çalışgan (34) Suriye'nin El Bab bölgesi M-12 Alvan Üs Bölgesi Ribat- 2 Üs Noktasına, terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Çalışgan'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi uçakla Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'ndaki karşılamada Çalışgan'ın naaşını devlet ve askeri erkan hazır bulundu.

Şehidin eşi Ceren Çalışgan, annesi Perihan ve babası Mehmet Çalışgan, şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Alp Çalışgan da karşılamada hazır bulundu.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi sonrasında Özel Harekat Polisleri tören mangası ile birlikte bir süre şehidi omuzlarında taşıdı. Daha sonra özel harekat polisleri ile birlikte şehit için teşrik tekbiri getirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat şehidini tekbirlerle karşıladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA