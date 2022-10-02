Tokat şehidini tekbirlerle karşıladı

Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Mustafa Çalışgan (34) Suriye'nin El Bab bölgesi M-12 Alvan Üs Bölgesi Ribat- 2 Üs Noktasına, terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Çalışgan'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi uçakla Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'ndaki karşılamada Çalışgan'ın naaşını devlet ve askeri erkan hazır bulundu.

Şehidin eşi Ceren Çalışgan, annesi Perihan ve babası Mehmet Çalışgan, şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Alp Çalışgan da karşılamada hazır bulundu.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi sonrasında Özel Harekat Polisleri tören mangası ile birlikte bir süre şehidi omuzlarında taşıdı. Daha sonra özel harekat polisleri ile birlikte şehit için teşrik tekbiri getirildi.