Haberler Yaşam Haberleri Tokat tarihi anlara Anadolu'nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezinde tanıklık etti
Giriş Tarihi: 19.1.2024 11:04 Son Güncelleme: 19.1.2024 11:20

Tokat tarihi anlara Anadolu'nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezinde tanıklık etti

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı! Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun fırlatılışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tokat, o tarihi anlarda Anadolu'nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezi olan Yağıbasan Medresesinde uzay yolculuğu heyecanına ortak oldu.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat tarihi anlara Anadolu’nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezinde tanıklık etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, o tarihi anlara tanıklık eden isimlerden oldu.

Tarihi anlara Anadolu'nun İlk Uzay Bilimleri merkezi olan Yağıbasan Medresesi'nde tanıklık eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tarihte yıldızların ilk defa dile geldiği topraklardasın... Anadolu'nun ilk Türk uzay bilimleri merkezi Tokat Yağıbasan Medresemizde yüzyıllar önce kurulan hayal gerçekleşiyor. Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihe altın harflerle geçtiği anlara tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonuna Anadolu'nun ilk uzay bilimleri merkezi olan Yağıbasan Medresesi'nde şahitlik etmek bizleri ayrıca mutlu etti. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu gururu yaşamamıza vesile olan tüm ekibe teşekkür ediyor, ilk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'ya başarılar diliyorum. Mutluyuz, Heyecanlıyız, Gururluyuz..." ifadelerini kullandı.

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Tokat tarihi anlara Anadolu'nun ilk Türk Uzay Bilimleri Merkezinde tanıklık etti
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