Tokatçı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tokatçı filmi 5 Ekim 2022 Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde kendisine Şevket Altuğ, Ali Şen Ünal, Nazan Saatçi gibi isimler eşlik ediyor. Saf bir adam olan Osman'ın gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye kaptırmasının eğlenceli bir dille anlatıldığı yapım izleyenlerine nostaljik anlar yaşatacak. Peki, Tokatçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair merak edilenler.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU (1983)

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Aşkından divane olan Osman yüzünden başlık parası arttıkça artar ve 600 bin liraya yükselir. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehire dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar. Şevket'ten insanları ve hayatı tanımaya öğrenen Osman, ona saflığı ve iyiliği öğretecektir.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara komedi türünde olan film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)