Tokatçı Faruk Fatih Özer’i 595 bin lira tokatlamışlar

Hakkında 40 bin 540 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan ve ardında binlerce mağdur bırakarak sırra kadem basan Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında 'Ben mağdurum' dediği ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Faruk Fatih Özer, avukatı aracılığıyla 2017'de Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürlüğü yapan Süleyman Kara'nın şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, kullanıcıdan şikâyetçi oldu.Kara'nın, uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.Şikâyet üzerine başlayan soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Süleyman Kara, "2017 Ekim ayında Thodex'e üye oldum. Diğer dijital platformlardaki hesaplarıma da Thodex'ten para aktardım. Hesabımdan çekimler yaptım ancak hesabımdaki meblağlar büyüdüğü için 2018 yılında Thodex hesabıma sebepsiz şekilde bloke koydu" dedi.Savcılık soruşturma sonucunda 595 bin lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen Kara'nın 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık' suçunu işlediği gerekçesiyle 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. SABAH'a konuşan Kara'nın avukatı Volkan Elbir, müvekkilinin 29 Nisan'da görülecek ikinci duruşmada hazır olacağını paylaştı.