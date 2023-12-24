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Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:22 Son Güncelleme: 24.12.2023 11:55

Tokatlı şehidimizin evi yeniden inşa edilecek

Irak'ın kuzeyindeşehit düşen 6 askerden Tokatlı Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Almus Ormandibi köyündeki baba evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın talimatıyla yeniden inşa edilecek

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokatlı şehidimizin evi yeniden inşa edilecek

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü harekete geçti ve şehidin evinin yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Çalışmalar Tokat Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından takip edilirken en kısa sürede ev inşaatının başlayacağı öğrenildi.

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Tokatlı şehidimizin evi yeniden inşa edilecek
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