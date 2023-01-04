Tokat’ta 3 kişi ölü bulunmuştu: Sır olay ’kriminal inceleme’ ile aydınlatıldı!

Tüyler ürperten olay, 17 Kasım'da merkeze bağlı Eskiköy'deki ahırın yanında meydana geldi. Park halindeki aracın yanında köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 2 tabanca ele geçirildi.
Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. Yapılan otopside Bahattin Karnak'ın vücudunda 4, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın da şakağında 1 kurşun izi belirlendi. 3 kişi, otopsilerin ardından toprağa verildi.