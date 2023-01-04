Tokat’ta 3 kişi ölü bulunmuştu: Sır olay ’kriminal inceleme’ ile aydınlatıldı!

Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. Yapılan otopside Bahattin Karnak'ın vücudunda 4, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın da şakağında 1 kurşun izi belirlendi. 3 kişi, otopsilerin ardından toprağa verildi.