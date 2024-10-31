Tokat’ta acı olay: Salih ve Sevgi toprağa verildi!

Salih Taşkafa ve Sevgi Horumdüzü'nün cenazeleri, dün Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşkafa'nın cenazesi merkeze bağlı Çördük köyünde, Horumdüzü'nün cenazesi ise kent merkezinde toprağa verildi. Muhammet Sütlüer'in tedavisini sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan otomobilin kimin kullandığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor...