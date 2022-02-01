Tokat’ta arkadaşlar arasında tartışma! Av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesi'nde tek katlı evde iki arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Erol Öncü (25) av tüfeği ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı.