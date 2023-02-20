Tokat’ta depremzedelere Afet ve Travma Polikliniği hizmeti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esma Akpınar Aslan depremzedelere özel açılan Afet ve Travma Polikliniği hakkında bilgilendirme yaptı. Aslan "Çok sayıda ölüm, yaralanma ve yıkımla sonuçlanan çok büyük bir doğal afet yaşadık. Ve bu süreçte ruhsal anlamda desteğe ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmak için üniversite hastanemiz bünyesinde poliklinik hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Yardıma ihtiyacı olan ve destek almak isteyen kişiler randevu almadan bize ulaşabilirler" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalından Doktor Esma Akpınar Aslan, "Bu tarz büyük doğal afetler sonrasında travmatik süreçler sonrasında birçok ruhsal anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunların bizi çok zorlayan yanları olmakla beraber aslında çok anormal süreçlere verdiğimiz normal tepkiler olarak adlandırıyoruz biz. Örneğin çaresiz hissetmek, dehşete kapılmak, aşırı korku duymak, kendimizi güvende hissetmemek, olay anını tekrar tekrar yaşıyor gibi hissetmek, uyku, iştah problemleri yaşamak. Bunların hepsi bu süreçte görebileceğimiz şeyler. Önemli olan bunların şiddeti ne kadar sürdüğü ve bizim günlük hayatımızı ne kadar etkilediği.Verilen bu tepkilerin birkaç hafta içerisinde kendiliğinden gerileyerek geçmesini bekliyoruz. Bu tarz sıkıntılar sizi çok zorluyorsa günlük hayatınızı aksatıyorsa ve artık uzun sürmüşse mutlaka profesyonel bir destek almanız için başvurmanızı öneriyoruz" uyarısı yaptı.

SOSYAL DESTEK ALMAK ÇOK İYİLEŞTİRİCİ OLABİLİR

Bu durumdaki vatandaşlara özellikle psikiyatrik bozukluklar içerisinde bu deprem felaketinden önce de sıkıntı yaşayan halihazırda devam eden, takip ve tedavisi olan hastalar olabileceği için özellikle bu süreçte hastalıkların tekrarlamaması için en kısa zamanda tedavi ve takiplerini devam ettirmelerini öneren Doktor Esma Akpınar Aslan, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu anlamda da bizim polikliniğimize yine başvurabileceklerini belirtmek isterim. Bunun haricinde bu tarz zor süreçlerden geçerken mutlaka sosyal desteğimizi artırmak, aile olabilir, arkadaş olabilir, yakınlarımız olabilir. Onlarla bu süreci konuşabilmek, duygularımızı yaşayabilmek çok kıymetli. Tabii ki burada olayla ilgili konuşmak istemeyen kişileri zorlamamak gerekiyor ancak mümkün olduğunca bu paylaşımları yapmak, o sosyal desteği almak çok iyileştirici olabiliyor. bunun haricinde kaçınmalar çok olacaktır. Hatırlatan yerlerden kişilerden kaçınmaya çalışacağız mümkün olduğunca şartlar elverdiğince bu kaçınmaların da önüne geçmek gerekiyor. hepimiz için çok zorlayıcı olan bir süreçti. Hem biz profesyonellerin desteğiyle hem de etkilenen kişilerin yakınlarının desteğiyle üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Tekrar herkese çok geçmiş olsun ve kayıtları olanlar için de başsağlığı diliyorum."