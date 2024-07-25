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Giriş Tarihi: 25.7.2024 16:08

Tokat'ta eski köy muhtarı ile yeni muhtar arasında silahlı kavga

Tokat’ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan’ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan’ı ise yaraladı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Tokat’ta eski köy muhtarı ile yeni muhtar arasında silahlı kavga

Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Madas köyünde meydana geldi. Tarlada sulama meselesi yüzünden köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayı haber alıp Tokat Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale edip tarafları ayıran polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan Tülay Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, Dursun Dezin'in ise bacağından yaralandığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tokat'ta eski köy muhtarı ile yeni muhtar arasında silahlı kavga
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