Tokat’ta feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı araç sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta yolcu olarak bulunan İ.U. (68), M.D. (67) , O.D. (67), isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.