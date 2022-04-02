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Giriş Tarihi: 2.4.2022 01:42

Tokat’ta feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

İHA
Tokat’ta feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

Tokat'ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyü yayla yolu ağzı mevkiinde meydana geldi. Ö.Ç. (66) idaresindeki 58 BJ 603 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı araç sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta yolcu olarak bulunan İ.U. (68), M.D. (67) , O.D. (67), isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Tokat’ta feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
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