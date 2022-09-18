Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.9.2022 19:22

Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Tokat'ta korkunç bir olay yaşandı. Kavak ağacı nedeniyle aralarıdan husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA
Tokat’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında yaşandı. İddiaya göre kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Cemalettin N. (55) yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Y.N, T. N ve A.N.'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan Cemalettin N.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA