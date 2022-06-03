Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar (48), Şükriye Şeker (76), Sıla Yağmur Çakar (19), Mevlide Çoban (66), Suat Çakar (23), Mihriban Çoban (29), Mehmet Emin Çoban (5) ve Ahmet Emin Çoban (8), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.