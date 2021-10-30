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Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:27

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İHA
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat Niksar karayolu, Yolkonak Beldesi Kanalköprü mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan K.O. idaresindeki 60 KL 234 plakalı Renault marka otomobil ile tali yoldan Niksar istikametine dönüş yapan M.F.T. idaresindeki 38 ABY 764 plakalı Wolkswagen marka otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 60 KL 234 plakalı otomobil sürücüsü K.O. ile birlikte aynı araç içerisinde bulunan C.O., N.A., D.D. ve P.D. adlı şahıslar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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