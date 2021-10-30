Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 60 KL 234 plakalı otomobil sürücüsü K.O. ile birlikte aynı araç içerisinde bulunan C.O., N.A., D.D. ve P.D. adlı şahıslar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.