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Giriş Tarihi: 26.10.2021 03:14 Son Güncelleme: 26.10.2021 03:18

Tokat'ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

AA
Tokat’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde, sürücüsünün virajı alamadığı kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile-Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Cengiz Akan (32) yönetimindeki kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tokat'ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
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