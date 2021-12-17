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Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:23

Tokat'ta kanlı olay: Öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı!

DHA
Tokat’ta kanlı olay: Öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı!

Tokat'ta, lise müdür yardımcısı Faruk Peker (37), 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi V.A.B. (14) tarafından bacağından bıçaklandı. İşte haberin detayları...

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı. Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi. Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.

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Tokat'ta kanlı olay: Öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı!
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